Städtische Schulbau-Firma steigt bei Kitas ein

Die Gespräche zwischen der städtischen Schulbaugesellschaft BBS und der Evangelischen Kirche (Ekma) laufen seit ein paar Wochen, jetzt fiel auch offiziell der Startschuss: Künftig darf die BBS beim Neubau von Kindertagesstätten tätig werden. Das beschloss der Gemeinderat in seiner Sitzung am Dienstag mit großer Mehrheit. Lediglich zwei Vertreter der FDP stimmten dagegen.

Hintergrund des Beschlusses ist der Baustopp, den die Ekma Mitte August 2021 für zwei Projekte im Süden und Norden der Stadt angekündigt hatte. Wegen erheblich gestiegener Kosten für laufende Vorhaben sehe man sich zum einen nicht mehr in der Lage, einen Neubau an der Markuskirche auf dem Almenhof zu errichten. Er sollte perspektivisch die sanierungsbedürftigen Kitas Heinrich-Heine-Straße und Speyerer Straße (insgesamt drei Gruppen) ersetzen. Zum anderen hätte in Sandhofen ein Gebäude auf dem Gelände hinter der Dreifaltigkeitskirche die bisherigen Kitas Kirchgasse und Füllenweg (Scharhof), ebenfalls mit drei Gruppen, ersetzen sollen.

Um die beiden Projekte dennoch realisieren zu können – es herrscht schließlich stadtweit ein eklatanter Mangel an Kita-Plätzen – brachte die Stadt die BBS ins Spiel. Idee: Die Gesellschaft baut die Kitas und vermietet sie danach an freie Träger, in diesem Fall die Ekma. Zuvor musste aber der Gemeinderat der Erweiterung der Geschäftstätigkeit der BBS im Gesellschaftsvertrag zustimmen.

FDP erhebt Einwände

Einwände erhob lediglich Volker Beisel für die FDP/MfM. Es dürften nicht „immer mehr Aufgaben der Kernverwaltung herausgelöst und an städtische Töchter verlagert“ werden, damit werde das „Demokratiegebot ein wenig ausgehebelt“. Dem widersprach OB Peter Kurz.

So kann die BBS also künftig „im Rahmen eines Vermieter/Mieter-Modells für freie Kita-Träger Kinderhäuser bauen und baulich betreiben“, heißt es in einer gemeinsamen Pressemitteilung mit der Stadt. Ebenso prüfe man, ob in Zukunft die BBS verstärkt den Bau von Kitas für die Stadt und „eventuell auch den Gebäudeunterhalt von Kindertageseinrichtungen übernimmt“.

Der Fokus solle zu Beginn „auf dem Neubaubereich liegen, da hier der Bedarf am größten ist“. Im Fall der beiden bisherigen Ekma-Projekte wäre die BBS später selbst Eigentümerin und würde die Gebäude vermieten. Allerdings sind noch viele Details zu klären. Was passiert zum Beispiel mit den Grundstücken, die derzeit in Kirchenbesitz sind?

Die Gespräche mit der Ekma zu einem Vermieter-Mieter-Modell gehen auf jeden Fall weiter. Es gebe „auf beiden Seiten die feste Absicht, gemeinsam zu einer tragfähigen Lösung zu kommen, die jetzt erarbeitet werden muss“, teilt BBS-Sprecher Heiko Brohm mit. Dass die Zeit dränge, sei bekannt, aber „gleichzeitig handelt es sich hier um ein neues Modell, das jetzt tragfähig ausgestaltet werden muss“.

Mit einem weiteren freien Träger habe man Kontakt, die Gespräche stünden allerdings noch ganz am Anfang. Grundsätzlich prüfe die BBS „alle Vorhaben auf ihre technische Machbarkeit und unter Berücksichtigung aller Zuschüsse auf die wirtschaftliche Darstellbarkeit“. Es werde „nach dem grünen Licht aus dem Gemeinderat vorrangig darum gehen, schrittweise erste Neubauprojekte anzugehen und umzusetzen sowie gemeinsam mit der Stadt zu klären, wie ein dauerhaftes Betreibermodell aussehen kann“, betont Peter Doberass, der Geschäftsführer der BBS.

