Mannheim. Aufgrund von Wartungsarbeiten am Server wird die städtische Homepage www.mannheim.de am heutigen Dienstag, 9. März, ab 22 Uhr vorübergehend nicht erreichbar sein. Nach Angaben der Stadt, werden die Arbeiten voraussichtlich zwei Stunden dauern, so dass die Homepage ab 0 Uhr wieder aufgerufen werden kann. Der Wartungszeitpunkt wurde bewusst auf die späten Abendstunden gelegt, da zu diesem Zeitpunkt erfahrungsgemäß wenig Verkehr auf der städtischen Homepage zu erwarten ist.

