Städtische Brunnenanlagen wieder in Betrieb

Mannheim. Die städtischen Brunnenanlagen werden, beginnend mit der Innenstadt, vor und nach den Osterfeiertagen wieder in Betrieb genommen. In den folgenden Wochen sollen auch die Brunnenanlagen in den äußeren Stadtteilen folgen. Das geht aus einer Pressemitteilung der Stadt hervor. Aufgrund von noch nicht abgeschlossenen Sanierungsarbeiten können der Kachelbrunnen in Friedrichsfeld und der Spargelbrunnen in Käfertal jedoch frühestens zu den Pfingstferien 2023 in Betrieb gehen.

Die Fontänen am Wasserturm erscheinen bereits seit Gründonnerstag nach erfolgreicher Generalsanierung in neuem Glanz. Auch der vergangenes Jahr errichtete Trinkwasserbrunnen am Alten Meßplatz wird zwischen April und Oktober wieder angestellt.

Ab Freitag, 14. April, wird zusätzlich der Brunnen am Marktplatz mit Wasser gefüllt – erstmals seit 2012 wieder. Ein engmaschiges schwarzes Netz über der Skulptur und den Brunnenschalen soll dabei künftig dafür sorgen, dass das Wasser nicht durch Taubenkot verschmutzt wird.