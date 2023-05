Stadtwette ruft Mannheimer heute ab 17.30 Uhr zum Tanzen auf dem Marktplatz auf

Mannheim. „Tanzen für die Tafel!“ Das heißt es heute, am 10. Mai, in der Quadratestadt: Jochen Brühl, Vorsitzender der Tafel Deutschland, wettet mit Mannheims Oberbürgermeister Peter Kurz, dass heute um 17.30 Uhr mindestens 200 Menschen eine Tanz-Choreografie auf dem Mannheimer Marktplatz aufführen. Das hat er gerade bei einer Pressekonferenz im Rathaus bekanntgegeben.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

24 Tonnen Lebensmittelspenden

Als Wetterlös warten "Lebensmittelspenden und somit eine benötigte Unterstützung für armutsbetroffene Menschen", so die Tafel. Genauer heißt das: Sollte Jochen Brühl und somit die Tafel die Wette gewinnen, kommt der Wetterlös in Form von 24 Tonnen Lebensmittelspenden von Rewe und Penny. Er geht direkt an die Mannheimer Tafeln.

Mehr zum Thema Mannheimer Morgen Plus-Artikel Soziales (mit Fotostrecke) So steht es kurz vor Weihnachten um die Mannheimer Tafeln Mehr erfahren Mannheimer Morgen Plus-Artikel Soziales Mannheimer Tafeln am Limit: "Mehr Kunden, weniger Ware" Mehr erfahren Mannheimer Morgen Plus-Artikel Neckarstadt Mannheimer Soulkitchen: Mehr als 1000 Gratis-Essen verteilt Mehr erfahren

Die Mannheimer Tafel, hat wie alle Tafeln in Deutschland, Unterstützung aktuell dringend nötig. Hubert Mitsch, Mannheims Tafel-Chef, sagte: „Wir brauchen diese Lebensmittel dringend. Durch Pandemie, Krieg und Inflation ist die Anzahl an Kundinnen und Kunden in den vergangenen Jahren bei uns stetig gestiegen.“

"Tafeln sind am Limit"

Brühl betonte: „Die Tafeln sind aktuell am Limit, die etwa 60 000 ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer gehen physisch und psychisch an ihre Belastungsgrenzen, so auch in Mannheim. Ich setze auf die Solidarität der Menschen vor Ort. Gemeinsam können wir die Wette gewinnen und somit armutsbetroffene Menschen der Stadt unterstützen sowie ein Zeichen gegen Armut setzen. In diesem Sinne: Mannheim tanzt, die Tafel gewinnt!“

Kurz erwähnte: „Gern habe ich die Schirmherrschaft für die Stadtwette übernommen, eine Wette, die ich übrigens gerne verlieren werde, damit der Wetterlös den Tafeln zugutekommen kann. Denn die Tafeln bieten ein niederschwelliges Angebot für Armutsbetroffene, das von ihnen wertgeschätzt und angenommen wird.“

Gegen Lebensmittelverschwendung

Der OB weiter: „Zugleich wird dem immer noch erschreckend hohen Ausmaß der Vergeudung und Entsorgung verzehrbarer Lebensmittel in unserem Land entgegengewirkt.“ Die Entwicklung von Strategien zur Vermeidung von Lebensmittelverschwendung auf kommunaler Ebene zu unterstützen, sei im Leitbild Mannheim 2030 verankert, „mit dem wir einen wichtigen Beitrag für eine nachhaltigere und gerechtere Welt leisten möchten.“

Die Wette bildet den Auftakt für das Bundestafeltreffen (BTT), welches jedes zweite Jahr von einer anderen Tafel ausgerichtet wird und dieses Mal vom 6. bis 8. Juli in Mannheim stattfindet. Dabei übernimmt Kurz die Schirmherrschaft des BTT sowie die Wettpatenschaft.

Die Rewe Group unterstützt die Tafeln seit 1996. Neben dem Wetteinsatz von 24 Tonnen Lebensmittelspenden durch Rewe und Penny bei der Stadtwette ist das Unternehmen ein Sponsor des Bundestafeltreffens im Juli. Dort wird die Wette bei der „Langen Tafel“ aufgelöst.

Neben vielen weiteren Aktionen sowie dem Zusammenkommen von etwa 1 000 Personen aus Tafeln, Wirtschaft, Politik und Gesellschaft stehen die Vorstandswahlen des Dachverbandes Tafel Deutschland. auf dem Programmplan. Jochen Brühl wird sich nach zehn Jahren als ehrenamtlicher Vorsitzender und insgesamt über 25 Jahren im Einsatz als Tafel-Aktiver nicht erneut zur Wahl des Vorsitzenden stellen.