Mannheim. Am Samstag, 23. April, werden Wartungsarbeiten am Stromnetz der Mannheimer Stadtverwaltung durchgeführt. Die Stadtverwaltung ist daher an diesem Tag von 7 Uhr bis voraussichtlich 19 Uhr nur eingeschränkt erreichbar. Dies betrifft nach Angaben der Stadt sowohl die Online-Services auf der städtischen Homepage als auch das Mail- und teilweise das Telefonsystem. Der Notruf ist nicht betroffen.

