Feiern Stadtteilfest Mannheim-Rheinau optimal gestartet

Am Freitagabend hat das dreitägige Große Stadtteilfest in Mannheim-Rheinau begonnen. Mit der offiziellen Eröffnung des neuen Rheinauer Marktplatzes durch Oberbürgermeister Peter Kurz erlebt die Traditionsveranstaltung an diesem Samstag um 14 Uhr ihren ersten Höhepunkt.