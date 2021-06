Stadtteil-Sieger im Lesewettbewerb gekürt

Mannheim. Unter dem Titel „Hoch hinaus – so viele Bücher lesen, wie der Wasserturm hoch ist“ nahmen 1 522 Kindern aus 66 Schulklassen an 18 Grundschulen am Lesewettbewerb der Stadtbibliothek teil. Dabei wurde mit 7 007 gelesenen Büchern die Höhe des Wasserturms, was 6 000 Büchern entsprochen hätte, sogar noch übertroffen. Aus den fleißigen Lesern wurden nun die Stadtteilsieger, die Klassen mit den meisten gelesenen Büchern im Stadtteil, gekürt und mit Urkunden und Preisen belohnt. Die Übersicht aller Stadtteilsieger findet sich auf der Internetseite der Stadtbibliothek. Aus den Stadtteilsiegern werden dann am 19. Juli die Stadtsieger gekürt. „Der Lesewettbewerb ging in diesem Jahr mit einem neuen Konzept an den Start: Nun stehen nicht mehr nur einzelne Vorleser und Vorleserinnen im Fokus, sondern ganze Klassen“, erläuterte Bildungsbürgermeister Dirk Grunert, der den Sieger-Klassen gratulierte. Der Wettbewerb fand im Rahmen der Aktion „Büchertürme“ der Autorin Ursel Scheffler statt.

