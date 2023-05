Stadtradeln-Auftakt mit 750 Teilnehmenden

Drei Wochen lang für den Klimaschutz in die Pedale treten und seinen Alltag möglichst CO2-neutral bestreiten – das ist auch dieses Jahr wieder das Ziel von Stadtradeln. Zum Start der Aktion haben am Montag rund 750 Radelnde bereits ordentlich Radkilometer gesammelt: Sie kamen zur großen Radparade des ADFC Baden-Württemberg nach Mannheim. Mit dabei waren auch der für Verkehrsplanung zuständige Bürgermeister Ralf Eisenhauer und Umweltbürgermeisterin Diana Pretzell.

Zur Begrüßung am Wasserturm freute sich Eisenhauer, dass beim „Stadtradeln“ nicht nur die Anzahl der Teilnehmer kontinuierlich zunimmt, sondern auch die während des Aktionszeitraums erradelten Kilometer. „Die sogenannte aktive Mobilität zu Fuß oder mit dem Rad ist fest in den Klimazielen der Stadt Mannheim verankert“, betonte Eisenhauer. „Wer Rad fährt, der trägt zu einer lebenswerten Stadt bei.“ Denn Fahrräder nähmen wesentlich weniger Platz im öffentlichen Raum ein als der Kfz-Verkehr. Er appellierte an die Teilnehmenden, auch über den Aktionszeitraum hinaus ihre Wege mit dem Rad zurückzulegen und damit gemeinsam die Radverkehrsförderung vor Ort voranzutreiben.

Fortschritt beim Radwegeausbau

Umweltbürgermeisterin Pretzell hob wichtige aktuelle Fortschritte beim Ausbau der Radwege hervor: „Maßnahmen wie der Radweg Augustaanalage, die Protected Bike Lane Luisenring sowie die Fertigstellung eines Teilstücks des Radschnellwegs Mannheim-Viernheim-Weinheim auf Spinelli machen das Radfahren attraktiver“, sagte sie. Es gebe viele Gründe, die für das Fahrrad sprächen. „Ein wichtiger Aspekt ist die CO2-Bilanz – mit dem Rad gelingt uns eine klimafreundliche Anreise. Während wir mit dem Fahrrad fahren, tun wir aber nicht nur unserem Klima etwas Gutes, sondern wir fördern auch die eigene Gesundheit und schonen den Geldbeutel.“ Sie rief aus, den letztjährigen Rekord von 19 Äquator-Umfahrungen dieses Jahr zu überbieten.

Die ADFC-Radparade führte über die Feudenheimer Straße und die neue Radschnellverbindung durch die Feudenheimer Au bis zur Bezirkssportanlage Käfertal, wo dann nicht nur der offizielle Startschuss für Stadtradeln Mannheim fiel, sondern auch der Auftakt der internationalen Kampagne, der jedes Jahr in einer anderen deutschen Stadt gefeiert wird – 2023 in der Buga-Stadt Mannheim.

Auch Oberbürgermeister Peter Kurz rief zur Teilnahme an Stadtradeln auf: „Diese positive Aufforderung, das eigene Mobilitätsverhalten zu überdenken, ist die große Stärke der Kampagne“, sagte er. Gleichzeitig betonte Kurz die Rolle der Stadt: „Wir sind in der Verantwortung, den Menschen eine gut ausgebaute Radinfrastruktur bereitzustellen, auf der sie schnell und sicher ans Ziel kommen.“

Stadtradeln läuft noch bis zum 27. Mai. Teilnehmen können alle Personen, die in Mannheim wohnen oder arbeiten, einem Verein angehören oder eine (Hoch-)Schule besuchen, also Firmen, Vereine, Schulklassen, Familien oder Freundeskreise. Einzelpersonen haben die Möglichkeit, sich dem „Offenen Team – Mannheim“ anschließen. Die geradelten Kilometer können dann auf der Homepage erfasst oder über die App hochgeladen werden. Anmeldung im gesamten Aktionszeitraum sind unter stadtradeln.de/mannheim möglich. red/dir