Stadtradeln 2023 startet am 7. Mai mit großem Aktionstag

Mannheim. In Mannheim startet am 7. Mai der große Aktionstag Stadtradeln 2023. Wie die Stadt mitteilte, geht die Kampagne des Klimabündnisses nun schon in die sechste Runde. Aus der ganzen Metropolregion werden hierbei mehrere hundert Radelnde in Mannheim eintreffen. Nach den Grußworten der Organisatoren, wird diese als Demonstration angelegte Fahrt des ADFC per Rad zur Bezirkssportanlage Käfertal-Süd, Wachenheimer Straße 75, begleitet.

Das diesjährige Stadtradeln hat eine besondere Bedeutung, da gleichzeitig der Auftakt der internationalen Kampagne beginnt. So wird der gesamte Aktionstag von Stadt Mannheim, ADFC BW, Klimabündnis, Initiative RadKULTUR und Bundesgartenschau Mannheim 2023 gGmbH ab 13.15 Uhr auf der Bezirkssportanlage und später auf dem BUGA-Gelände fortgeführt.

Die Anmeldung ist ab sofort, noch bis zum 27. Mai, hier möglich.