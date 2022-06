Stadtradeln 2022: Start mit Fahrradparade am 20. Juni durch Mannheim

Mannheim. Vom Montag, 20. Juni bis zum Sonntag, 10. Juli, sind die Bürgerinnen und Bürger in Mannheim wieder drei Wochen lang aufgerufen, bei der Aktion „Stadtradeln“ für den Klimaschutz in die Pedale zu treten und ihren Alltag möglichst CO2-neutral zu bestreiten – in dem spielerischen Wettbewerb können sie dabei Preise gewinnen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Zum Start lädt die Stadt am Montag, 20. Juni, zu einer Radparade ein. Treffpunkt ist um 18 Uhr auf dem Ehrenhof des Mannheimer Schloss. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, werden Bürgermeister Ralf Eisenhauer und Bürgermeisterin Diana Pretzell die Radtour eröffnen. Gemeinsam geht es dann über den Schlossgarten, das Stephanienufer und den Waldpark zum Strandbad, wo die Teilnehmenden mit Picknickdecken und bei Musik den Abend ausklingen lassen können. Eine Anmeldung ist nicht notwendig.

Die Anmeldung zur Aktion läuft derzeit noch - mehr als 200 Teams haben sich bereits auf der Homepage www.stadtradeln.de/mannheim registriert.