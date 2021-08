Stadtparks locken mit Attraktionen

In den beiden Stadtparks ist für Urlauber derzeit einiges geboten: So öffnete im Luisenpark die neue Ausgrabungs(spiel)stätte für kleine Archäologen – eine Kooperation mit den Reiss-Engelhorn-Museen (REM). Die Ferienkinder des Freizeithauses durften jetzt als erste an der Seite einer echten Archäologin aus den REM, Sarah Nelly Friedland, das Mammut ausgraben.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Kinder buddeln in der neuen Ausgrabungsspielstätte. © Stadtpark

Der Ausgrabungsspielplatz im Luisenpark ist aber ab sofort jederzeit zugänglich. Also Schaufeln und Pinsel geschnappt – und ab in den Park zum archäologischen Abenteuer. Wer mehr sehen und wissen will, sollte die Ausstellung besuchen. Alle Infos gibt es unter www.eiszeitsafari.de.

Ein weiterer Höhepunkt des Ferienprogramms: Martin Mathias magische Zaubershow. Der mehrfach mit dem Deutschen Meistertitel der Zauberkunst ausgezeichnete Matty, wie er als Schatzinsel-Käpt‘n heißt, verblüfft nicht nur sein junges Publikum mit seinen Tricks am Sonntag, 15. August, 15 Uhr, auf der Seebühne. Das Programm eignet sich für Kinder ab vier Jahre. Die Veranstaltung findet nur bei gutem Wetter statt. Der Eintritt ist frei (lediglich Parkeintritt ist zu entrichten).

Poesie und Humor im Einklang mit der Zither – das präsentieren die Autorin Edith Brünnler aus Ludwigshafen und der Autor Gerd Becht aus Edenkoben am Mittwoch, 18. August, 15.30 Uhr, ebenfalls auf der Seebühne. Mit ihren Geschichten und Gedichten haben beide schon erste Preise bei Mundartwettbewerben gewonnen. Die Veranstaltung findet nur bei gutem Wetter statt. Der Eintritt zu ist frei (lediglich Parkeintritt ist zu entrichten).

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Satire an der Konzertmuschel

Satire, Witz und Poesie verspricht schließlich der Nachmittag mit Hans-Peter Schwöbel. Mit seiner Wortkunst wird der Kabarettist, Lyriker und Satiriker sein Publikum am Sonntag, 15. August, 15 Uhr, an der Konzertmuschel zum Lachen bringen. Die Veranstaltung findet nur bei gutem Wetter statt. Der Eintritt ist frei (lediglich Parkeintritt ist zu entrichten). aph