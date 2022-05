Damit sich die Mannheimerinnen und Mannheimer im Sommer besser vor Hitze schützen können, ist die Erstellung einer Stadtkarte mit kühlen Orten geplant. Die Folgen des Klimawandels seien in den vergangenen Jahren auch in Mannheim spürbar geworden, teilt die Stadtverwaltung mit: In den Sommermonaten werde es wärmer und trockener, zunehmende Hitzeperioden nähmen in vielfältiger Weise Einfluss auf unser Leben, „auch auf die Gesundheit und das Wohlergehen unserer Bevölkerung“.

Die Karte solle einen Überblick geben, wo Bürgerinnen und Bürger an besonders heißen Tagen Abkühlung und Erholung im öffentlichen Raum finden können. Dabei ist Mithilfe gefragt: Noch bis 29. Mai ist es online möglich, entsprechende Punkte auf der Karte zu markieren und einem passenden Symbol – vorgegeben sind dafür Gebäude, Baum und Wasser – zuzuordnen. Die Karte der kühlen Orte soll am Ende des Prozesses auf der städtischen Internetseite veröffentlicht und im Geoportal hinterlegt werden. Darüber hinaus soll sie auch in gedruckter Form ausgelegt werden.

Wie die Stadt weiter mitteilt, ist die Stadtkarte Teil des Hitzeaktionsplans, der im Rahmen des Konzepts zur „Anpassung an den Klimawandel in Mannheim“ erstellt wurde. Die Umsetzung erfolgt seit dem 1. Februar für zwei Jahre im Rahmen des Förderprojektes SMARTilienceGoesLive. Für den Sommer 2022 seien diverse Informationsmaterialien zum Thema „Umgang mit Hitze“ sowie eine Informationskampagne geplant. red

