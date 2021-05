Stadtbibliothek Mannheim: Märchen aus aller Welt

Mannheim. „Märchenmuhme Hannah“ (Hannah Annette Ehleben) erzählt Märchen aus aller Welt fesselnd für Kinder und Erwachsene – am Freitag, 7. Mai, um 17.30 Uhr in einer Online-Veranstaltung der Mannheimer Stadtbibliothek. Musikalisch untermalt werden die Geschichten von „Fiedelfee Sophie“ (Sophie Vardigans an der Geige) und „Klangkauz Manu“ (Manuel Stegmüller an der Gitarre).

Für die kostenlose Teilnahme über das Webkonferenztool Webex ist eine Anmeldung erforderlich. Kontakt zur Anmeldung: stadtbibliothek.musikbibliothek@mannheim.de oder unter der Telefonnummer 0621/ 293 890 0.