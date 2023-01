Stadtbibliothek Mannheim: Anmeldung für den „Medienmittwoch“

Mannheim. Die Stadtbibliothek bietet auch im neuen Jahr die wöchentlichen Veranstaltungen aus der Reihe „Medienmittwoch“ an. Wie die Stadt mitteilt, stellt das Team der Stadtbibliothek an diesem Mittwoch, 11. Januar, von 17 bis 18 Uhr die digitale Zweigstelle „metropolbib.de“ vor, wo Nutzerinnen und Nutzer zum Beispiel digitale Tageszeitungen, E-Books und Hörbücher finden. Am 18. Januar lädt die Zentralbibliothek von 17 bis 18 Uhr zu einer Vorstellung der „Bib der Dinge“ ein. Dabei werden die Nutzungsbedingungen und die einzelnen ausleihbaren Gegenstände vorgestellt. Und am 25. Januar, ebenfalls von 17 bis 18 Uhr, informieren Mitarbeiterinnen der Stadtbibliothek über das Thema Podcasts.

Die kostenlosen Veranstaltungen finden in der Zentralbibliothek im Stadthaus N 1 statt. Anmeldungen sind jeweils erforderlich per E-Mail unter stadtbibliothek.zentralbibliothek@mannheim.de oder telefonisch unter 0621/293 8933. Weitere Informationen gibt es online.