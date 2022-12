Stadtbahnen sollen wieder über die Mannheimer Kurpfalzbrücke fahren

Mannheim. Die Stadtbahnen können nach abgeschlossenen Bauarbeiten ab dem 19. Dezember wieder die Kurpfalzbrücke in Mannheim passieren. Nach Angaben der Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (rnv) wurde in den letzten Wochen mit Hochdruck auf der Neckarüberquerung gearbeitet, um die im Bauverlauf der Gleiserneuerungsarbeiten außerplanmäßig aufgetretenen Korrosionsschäden an den Brückenstützpunkten sowie dem Brückenblech zu beheben.

Es gab einige Verzögerungen im Bauablauf, die den Fahrgästen der rnv und Verkehrsteilnehmenden im Bereich der Kurpfalzbrücke einiges abverlangten, teilte das Unternehmen mit. Umso mehr freue sich die Stadt Mannheim und der rnv, dass zum Normalbetrieb zurückgekehrt werden könne.

Erster Bürgermeister und ÖPNV-Dezernent der Stadt Mannheim, Christian Specht, sowie Technischer Geschäftsführer der rnv GmbH, Martin in der Beek, wollen am Montag um 13.30 Uhr die Strecke symbolisch wieder freigeben.