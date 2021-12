Stadt zieht erste Bilanz zu Mannheimer Bodenfonds

Mannheim. Mit der Schaffung des Mannheimer Bodenfonds vor rund zwei Jahren ergab sich für die Stadt die Möglichkeit, aktiv auf dem Grundstücksmarkt tätig zu werden und diesen als strategisches Mittel für eine Stadtentwicklung zu nutzen. In der letzten Sitzung des Ausschusses für Umwelt und Technik stellte der Fachbereich Bau- und Immobilienmanagement der Stadt Mannheim eine erste Bilanz vor und gab einen Ausblick auf die kommenden Jahre.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Demnach wurden aus dem Bodenfonds bislang vier Projekte umgesetzt, darunter der Kauf eines Grundstück in Wallstadt, das Potential für das geplante Sport- und Kulturzentrum im Stadtteil bietet, sowie die Räumung eines städtischen Grundstücks auf dem Luzenberg. Das gab die Verwaltung am Mittwoch in einer Mitteilung bekannt. Die Stadt arbeitete zudem mit der städtischen Wohnungsbaugesellschaft GBG zusammen. So wurde ein städtisches Grundstück in der Schwetzingerstadt verkauft, damit die GBG im Gegenzug fünf Grundstücke in der Neckarstadt und dem Jungbusch erwerben konnte, um dort ebenfalls preisgünstiges Wohnen anzubieten. In Neuhermsheim hat die Stadt Anfang dieses Jahres bei einem privaten Wohnbaugrundstück von ihrem Vorkaufsrecht Gebrauch gemacht. Aktuell läuft hier ein vom Erstkäufer eingeleitetes Klageverfahren vor dem Verwaltungsgericht Karlsruhe. Zusätzlich prüft die Verwaltung die Erarbeitung kommunaler Förderprogramme und ob hierfür Mittel aus dem Bodenfonds eingesetzt werden könnten. Ziel solcher Förderprogramme ist es, privaten Eigentümern Anreize zu geben, zusätzlichen Wohnraum zu schaffen und dadurch den Mannheimer Wohnungsmarkt zu entlasten. Auch die Einführung einer kommunalen Mindesteigentumsquote wird geprüft.