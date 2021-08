Stadt will über Social-Media-Kanäle gezielt für Einkaufsstandort Mannheim werben

Mannheim. Die Stadt will ein neues Konzept erstellen, das auf digitalem Wege für den Einkaufsstandort Mannheim werben soll. „Ich bin davon überzeugt, dass das Projekt zu einer Art virtuellem Schaufenster zur Darstellung der Vielfalt und der Lebendigkeit der Mannheimer Innenstadt beitragen wird“, erklärte Wirtschaftsbürgermeister Michael Grötsch in einer Mitteilung vom Donnerstag. Mit dem gezielten Online-Marketing soll nun „die Sichtbarkeit der Akteure und der Angebote in der City“ erhöht werden. Penelope Wasylyk, langjährige Geschäftsleiterin von AppelrathCüpper im Quadrat P5, unterstützt das zunächst auf ein Jahr ausgelegte Pilotprojekt als Handelsexpertin, um die neue und digital affine Zielgruppe anzusprechen.

Für die Entwicklung und Umsetzung des Konzeptes kooperieren der städtische Fachbereich für Wirtschafts- und Strukturförderung und die Stadtmarketing Mannheim GmbH. Laut Christiane Ram, Fachbereichsleiterin der Mannheimer Wirtschaftsförderung, sei es mit Wasylyk gelungen, eine „Brancheninsiderin“ für das Projekt zu gewinnen. „Ich bin davon überzeugt, dass Frau Wasylyk als Expertin die Bedeutung virtueller Sichtbarkeit gerade der inhabergeführten Geschäfte kennt und wir dadurch zu einem guten Ergebnis und einer vertrauensvollen Netzwerkarbeit zwischen Wirtschaftsförderung und Handel gelangen,“ so Ram weiter. Wasylyk selbst verspricht sich von dem Projekt „eine gemeinsame Weiterentwicklung des Social-Media-Marketings für den Einkaufsstandort Mannheim.“

Um den Handel in der Innenstadt anzukurbeln, will sich die Stadt beim Projekt mit dem Namen „Virtuelle Vermarktung des Einkaufsstandortes Mannheim“ zusätzlich eine Inlfuencerin oder einen Influencer mit ins Boot holen. Sie oder er soll „über neue Geschäfte, aktuelle Trends und interessante Gastronomen berichtet, um die Buntheit und Attraktivität der Einkaufsstadt Mannheimer überregional zu transportieren“, heißt es in der Pressemitteilung. Im Herbst 2021 soll das Konzept der Öffentlichkeit vorgestellt werden.