Stadt weist auf Grillverbot hin

Aufgrund der Trockenheit weist die Stadt auf das Grillverbot hin. Die Regelung gilt für Grillplätze und Feuerstellen in den Wäldern, ebenso für die Badeseen und am Neckar. Wer gegen das Verbot verstößt, muss ein Bußgeld in Höhe von 50 Euro zahlen. Autos sollten keinesfalls abseits von befestigten Plätzen (Asphalt oder Schotter) abgestellt werden. Auch weggeworfene Glasflaschen können Waldbrände auslösen, da sie wie ein Brennglas wirken. Das Rauchen im Wald ist bis Oktober generell untersagt, unabhängig von der aktuellen Risikolage. Rettungswege müssen freigehalten werden. Mit Kontrollen ist zu rechnen. aph

