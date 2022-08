Stadt wartet Ampeln im Mannheimer Stadtgebiet

Mannheim. In der kommenden Woche lässt die Stadt mehrere Ampeln im Verlauf der Neckarauer- und der Casterfeldstraße sowie im Rheinauhafen warten. Dabei kommt es jeweils zwischen neun und 15 Uhr kurzfristig zu Verkehrsbeeinträchtigungen. Am Montag, 15. August, finden Arbeiten an der Lichtsignalanlage Casterfeld- und Friedelsheimer Straße statt. Dienstag, 16. August: Casterfeld- und Dannstadter Straße; Mittwoch, 17. August: Casterfeldstraße und Auffahrt B 38a; Donnerstag, 18. August: Schwetzinger Landstraße und Edinger Riedweg; Freitag, 19. August: Neckarauer und Rottfeldstraße.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Mehr zum Thema Newsticker Alle Meldungen aus Rhein-Neckar Mehr erfahren Newsticker Alle Meldungen im Newsticker Mannheim Mehr erfahren Verkehr Diese Ampelanlagen werden ab Montag in Mannheim gewartet Mehr erfahren