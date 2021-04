Stadt verzichtet auf Bürgerfest

Die Stadt hat die Planungen für ein großes Bürgerfest im Sommer, das den abgesagten Neujahrsempfang vom 6. Januar ersetzen sollte, aufgegeben. „Man muss realistisch sein, es wird nichts“, bestätigt Rainer Gluth, Abteilungsleiter Veranstaltungen und Protokoll im Rathaus, auf Anfrage. „Wir hatten lange Hoffnung, aber damit die ganzen Vereine und Ehrenamtlichen Planungssicherheit haben, sagen wir lieber jetzt ab – so leid es mir tut“, so Gluth.

Mehr als 9000 Besucher

Seit dem Jahr 2000 war die Quadratestadt stets mit einem ganztägigen Bürgerfest am 6. Januar im Rosengarten in das neue Jahr gestartet – bei freiem Eintritt mit einem Programm in allen Räumen des Kongresszentrums, das meist über 9000 Besucher anzog. Mehr als 250 Einrichtungen mit rund 1500 Mitwirkenden präsentierten sich an Infoständen und traten auf sechs Bühnen in den Foyers sowie verschiedenen Sälen auf.

Bereits im September 2020 war klar, dass dieses Konzept wegen der Corona-Pandemie nicht umsetzbar ist. Der offizielle Teil des Neujahrsempfangs mit der Ansprache von Oberbürgermeister Peter Kurz wurde daraufhin im Januar aus dem Rosengarten live im Fernsehen und im Internet ausgestrahlt.

Zugleich sagte Kurz zu, das Bürgerfest, bei dem sich die Vereine, Kultureinrichtungen und Initiativen präsentieren, im Sommer unter freiem Himmel nachzuholen.

Vorbild „Sport und Spiel“

Geplant war das an einem Sonntag auf dem Friedrichsplatz, nach dem Vorbild von „Sport und Spiel am Wasserturm“. Bei Regen wäre man in den Rosengarten ausgewichen. Gluth und sein Team, mit dem er sonst den Neujahrsempfang organisiert, arbeiteten seit Monaten an verschiedenen Konzepten. Für ihn und seine Leute sei das „eine Herzensangelegenheit“, so Gluth: „Wir arbeiten da auch immer gerne mit den Vereinen zusammen.“ Seine Hoffnung war, „dass wir wirklich ein Bürgerfest feiern können, mit ein paar tausend Menschen und der entsprechenden Atmosphäre des Miteinanders, das auch Signalwirkung hat, Aufbruchstimmung erzeugt“, so Gluth.

Doch derzeit, etwa zehn Wochen vor dem geplanten Termin, sehe er dafür „überhaupt keine Chance“. Bis Ende Juni seien Veranstaltungen wegen der Corona-Pandemie verboten, und aus Sicht von Gluth geht „die Wahrscheinlichkeit gegen null“, dass sich das schnell ändert: „Großveranstaltungen werden sicher als Letztes hochgefahren“. Er und sein Team hoffen aber auf den 6. Januar 2022: „Wir steigen jetzt in die Planungen ein“, kündigt er an.

