Stadt verschickt Wahlbenachrichtigungen

Für die Bundestagswahl in knapp fünf Wochen hat die Stadt Mannheim das Wählerverzeichnis erstellt. Grundlage für alle Verzeichnisse in Deutschland waren nach Angaben der Stadt die Meldeverhältnisse am 15. August 2021. Den etwa 196 000 automatisch ins Wählerverzeichnis eingetragenen Wahlberechtigten in Mannheim werden nun bis zum 5. September die Wahlbenachrichtigungen an die Wohnungsanschrift zugestellt.

Wer erst nach dem 15. August nach Mannheim gezogen ist, bleibt grundsätzlich im Wählerverzeichnis der bisherigen Wohngemeinde und kann dort wählen oder Briefwahl beantragen. Wenn der Antrag bis spätestens 5. September beim Wahlbüro eingeht, könne man auch ins Mannheimer Wählerverzeichnis eingetragen werden. Für diesen Antrag ist aber die Schriftform vorgeschrieben. Antragsformulare gibt es beim Wahlbüro, bei den Bürgerservices oder im Internet. Wer nach dem 15. August innerhalb Mannheims umzieht, bleibt für das bisherige Wahlgebäude eingetragen. Auch hier besteht die Möglichkeit der Briefwahl. Weitere Informationen erteilt das Wahlbüro.

Briefwahl beginnt

Die Stadt verschickt Benachrichtigungen zur Bundestagswahl 2021. © Stadt

Alle Wahlberechtigten haben die Möglichkeit, per Briefwahl abzustimmen. Der Antrag dafür ist auf der Rückseite der Wahlbenachrichtigung vorgedruckt. Ganz bequem geht es mit dem Online-Briefwahlantrag auf mannheim.de/wahlen oder mit dem QR-Code auf der Wahlbenachrichtigung. Eine telefonische Antragstellung ist gesetzlich ausgeschlossen. Briefwahlunterlagen dürfen den Wahlberechtigten nur persönlich ausgehändigt oder zugestellt werden. Eine Ausnahme ist bei persönlicher Abholung nur zulässig, wenn für jeden der bis zu vier Wahlberechtigten eine separate, schriftliche Abholvollmacht vorgelegt wird. Dies gilt auch für engste Angehörige. Diese Abholvollmacht ist ebenfalls in der Wahlbenachrichtigung vorgedruckt.

Die Briefwahlunterlagen für die Bundestagswahl bestehen aus dem persönlichen Wahlschein, der die Berechtigung dokumentiert, dem am Wahlschein angehängten roten Wahlbriefumschlag für die Rücksendung und dem Stimmzettel mit dem blauen Stimmzettelumschlag für die Stimmabgabe. Das Verfahren ist in einer beigefügten Anleitung beschrieben.

Wer Fragen zur Bundestagswahl hat, kann sich an das Wahlbüro wenden, das telefonisch unter 0621/293-9566, per Fax unter 293-9590 sowie per Mail an wahlbuero@mannheim.de erreichbar ist. Die Öffnungszeiten des Wahlbüros im Rathaus E 5 sind: montags bis freitags von 8 bis 16 Uhr, donnerstags bis 18 Uhr, in der Woche vor der Wahl montags bis freitags von 8 bis 18 Uhr.

Umfangreiche Informationen können Wahlberechtigte außerdem über die Wahlinfo-App abrufen, die laut Stadt für Android und iOS erhältlich ist und heruntergeladen werden kann. red/cs