Stadt stellt neue Sportbox zum Trainieren auf

Mannheim. Um Mannheimer Bürgern auch außerhalb der Kursangebote „Sport im Park“ Abwechslung zu bieten, hat die Stadt bereits vor zwei Jahren neben der Laufbahn im Unteren Luisenpark eine Sportbox aufgestellt. Dort finden Sportinteressierte Yogamatten, Kugelhanteln oder Gummibänder, die sie sich kostenlos ausliehen können. Das Angebot hat die Stadt nun erweitert und eine neue Sportbox an selber Stelle mit noch mehr Sportmaterial aufgestellt.

„Als Sportstadt wollen wir in Mannheim auch parallel zur bestehenden breiten Vereinslandschaft Möglichkeiten bieten, wie ein gesunder Lebensstil in den Alltag integriert werden kann. Die neue Sportbox ist ein zusätzlicher Mehrwert für Sportlerinnen und Sportler und kann ab sofort kostenfrei und bequem per App genutzt werden“, betont Sportbürgermeister Ralf Eisenhauer in einer Pressemitteilung der Stadt. Per App können die Sportgeräte nicht nur ausgeliehen werden, es gibt auch Infos und Anleitungen dazu, wie das Equipment eingesetzt werden kann.

Der Untere Luisenpark ist für Sportbegeisterte eine beliebte Anlaufstelle. Die Laufbahn ist in den Monaten, in denen es früher dunkel wird, mit einer LED-Fluchtlichtanlage ausgestattet. Außerdem plant die Stadt, die beliebte Calisthenics-Anlage zu erweitern. Rege nutzen die Mannheimer Bürger auch das kostenlose städtische Angebot der verschiedenen Kurse „Sport im Park“, bei denen in den Sommermonaten abends zusammen trainiert wird. Auch das Kleinspielfeld hat vor Kurzem einen neuen Kunststoffbelag erhalten, teilt die Stadt mit. Die Arbeiten an der Rundlaufbahn dauern noch an.