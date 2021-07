Stadt schützt LGBTIQ-Menschen

Die Stadt Mannheim hat sich als erste Stadt in Baden-Württemberg zum Freiheitsraum für LGBTIQ-Personen erklärt. Dies beschloss der Gemeinderat am Dienstag. „Große gesellschaftliche Herausforderungen können nicht ohne eine Umsetzung auf lokaler Ebene erfolgreich gelöst werden“, erklärte Oberbürgermeister Peter Kurz (SPD). Mit der Entscheidung will die Stadt „ein sichtbares Zeichen für die Offenheit und das respektvolle Zusammenleben in Vielfalt in Mannheim“ setzen. Mit der Ausrufung verpflichtet sich die Stadt nun als eine der ersten Städte in Europa zu öffentlichen Maßnahmen zur Förderung und zum Schutz der Rechte von lesbischen, schwulen, bisexuellen, transgeschlechtlichen, intergeschlechtlichen und queeren Menschen (LGBTIQ). kpl

