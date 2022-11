Stadt schließt bald ihr Impfzentrum

Die Stadt wird ihr Impfzentrum in Neckarau schließen. Das kündigte Oberbürgermeister Peter Kurz am Donnerstag im Gemeinderat an. Der Betrieb in der Salzachstraße 15 werde am Freitag, 9. Dezember, eingestellt. Der Sozialdemokrat begründete das mit der rückläufigen Nachfrage. Um den noch vorhandenen Bedarf an Corona-Immunisierungen abzudecken, genügten die Angebote in Arztpraxen und Apotheken. Kurz verwies auch auf das seit Mitte Oktober europaweit stark zurückgehende Infektionsgeschehen.

Der Oberbürgermeister dankte allen Beteiligten für den enormen Kraftakt, der Ende Dezember 2020 mit Impfungen in der Maimarkthalle begonnen habe, zwischenzeitlich im Rosengarten und dann in Neckarau fortgesetzt worden sei. „Hier ist enorm viel geleistet worden.“ Konkret nannte der Oberbürgermeister die Bemühungen von Feuerwehr, Rettungsdienst und Gesundheitsamt, aber auch den Seniorenrat, der bei der Terminvermittlung für Ältere sehr geholfen habe. sma

Das kommunale Impfzentrum in der Salzachstraße in Neckarau. © S. Mack