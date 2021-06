Stadt muss Anträge stellen

Die Ankündigung des inzwischen von allen Ämtern zurückgetretenen ehemaligen CDU-Politikers Nikolas Löbel, Millionenbeträge aus dem Etat des Bundesverkehrsministeriums als Fördergelder für den Radverkehr in Mannheim reserviert zu haben, war in der Stadt im November vergangenen Jahres teils auf Überraschung gestoßen (wir berichteten). In Verwaltung und Gemeinderat wusste offenbar niemand so richtig, um was für Mittel es sich handelte – immerhin hatten Löbel und sein Stadtratskollege Thomas Hornung zehn Millionen Euro für Radverkehrsprojekte in Aussicht gestellt. Unklar blieb auch, welche Bedingungen die Stadt erfüllen müsste, um in den Genuss des Geldregens aus Berlin zu kommen.

AdUnit urban-intext1

Nikolas Löbel und Thomas Hornung (v.l.) im November 2020. © Thorsten Langscheid

Skeptische Reaktionen ausgelöst

Wie sich nun herausstellt, handelte es sich um eine Förderrichtlinie des Ministeriums aus dem Jahr 2019, für deren Finanztopf noch bis Herbst dieses Jahres Anträge gestellt werden können. Dies hatten Vertreter der Stadtverwaltung kürzlich beim Runden Tisch Radverkehr mitgeteilt. Dass Gelder „reserviert“ wären, davon könne indes keine Rede sein, und es sei zudem unklar, ob Mannheim zum Zuge käme, auch wenn überzeugende Förderanträge gestellt würden. Dies war aus Teilnehmerkreisen des Runden Tischs nun zu hören.

Löbel und Hornung hatten damals Modellprojekte für die Verbesserung der Sicherheit für Radfahrer an Straßenkreuzungen vorgeschlagen und damit teils skeptische Reaktionen ausgelöst. Zwar liege durchaus an manchen Kreuzungen einiges im Argen, hatten Radverkehrspolitiker wie der stellvertretende Vorsitzende der Grünen-Gemeinderatsfraktion, Gerhard Fontagnier, damals dieser Redaktion gesagt. Fontagnier hatte aber auch gefragt, warum der damalige CDU-Bundestagsabgeordnete seinen Vorstoß nicht mit den Radverkehrsverbänden insoweit abgestimmt hatte, dass er mit konkreten Vorschlägen hätte unterfüttert werden können.

Derzeit prüfe die Verkehrsplanung der Stadtverwaltung, ob es tatsächlich noch möglich ist, Projekte zu definieren und Gelder aus dem Programm zu beantragen. lang

AdUnit urban-intext2