Stadt mietet Gebäude auf der Rheinau für Flüchtlinge an

Mannheim. Um geflüchtete Menschen unterzubringen, hat die Stadt Mannheim ein Gebäude auf der Rheinau gemietet. Wie die Verwaltung am Mittwoch mitteilte, sollen in der Gemeinschaftsunterkunft 100 Menschen leben können. Die Zimmer seien mit Pantry-Küchen und kleinen Bädern so ausgestattet, dass sich Familien oder Einzelpersonen weitgehend selbständig versorgen können. Zudem gebe es in dem Gebäude einen Gemeinschaftsraum im Gebäude sowie einen kleinen Außenbereich. In einem weiteren Objekt im Stadtbezirk Rheinau, in dem 2015 schon einmal Geflüchtete gewohnt hätten, sollen vorübergehend Zimmer angemietet werden. Bis zu 200 Personen in der vorläufigen Unterbringung könnten hier unterkommen.

Neben diesen jüngsten Anmietungen betreibt die Stadt laut Mitteilung Gemeinschaftsunterkünfte auf Spinelli (bis zu 100 Menschen) und auf Columbus (rund 300 Plätze). Letztere stehe voraussichtlich noch bis Ende des Jahres zur Verfügung. Darüber hinaus sind derzeit geflüchtete Personen in verschiedenen angemieteten Wohnungen oder Zimmern, verteilt in der ganzen Stadt, untergebracht.

"Eine gesicherte Prognose zu den 2022 zu erwartenden ankommenden Geflüchteten kann gegenwärtig nicht erfolgen", schreibt die Stadt. "Auf Basis der aktuell steigenden Zugangszahlen und der außenpolitischen Gesamtsituation ist jedoch davon auszugehen, dass die gegenwärtig zur Verfügung stehenden Kapazitäten nicht ausreichen werden." Zudem müssten Ersatzkapazitäten die wegfallenden Wohneinheiten auf Columbus gefunden werden. Die Stadt Mannheim ist deshalb auf der Suche nach weiteren geeigneten Objekten.