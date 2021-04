Dem Mannheimer Gesundheitsamt wurden in den vergangenen beiden Tagen zusammen 89 weitere Fälle einer nachgewiesenen Coronavirus-Infektion gemeldet. Die 7-Tage-Inzidenz (Fälle pro 100 000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen) liegt demnach bei 162,6. Zudem meldet das Gesundheitsamt zwei weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus: Ein über 60 Jahre alter Mann und ein über 50 Jahre alter Mann verstarben in Mannheimer Krankenhäusern.

Zwischen 27. März und 2. April sind 271 neue Fälle von Mutationen aufgetreten, in der Mehrzahl die Variante B.1.1.7., die vorwiegend in Großbritannien aufgetreten ist. Außerdem wurden bis Freitagnachmittag 77 199 Impfungen verabreicht – in 28 265 Fällen davon die Zweitimpfung. Auch über Schnelltests informiert die Stadt: Zwischen Montag und Freitag wurden in allen Mannheimer Testzentren 7001 sogenannte Bürgertests durchgeführt – 67 davon waren positiv. 56 wurden per PCR-Test bestätigt. Alle 56 Betroffenen waren ohne Krankheitszeichen. Insgesamt wurden in den fünf Tagen 516 positive Fällen gemeldet.

Adler verkaufen „Herz-Tickets“

Unterdessen haben weitere Testzentren den Betrieb aufgenommen: Seit Karfreitag werden auch im Kulturhaus Waldhof (Speckweg 18) kostenlosen Testungen angeboten – täglich von 10 bis 18 Uhr. „Das Ganze läuft zunächst für zehn Tage, und wenn es gut anläuft, geht es danach auch weiter“, sagt Stefan Höß, Vorsitzender des Kulturvereins Waldhof und SPD-Stadtrat. Seit 1. April gibt es ein Zentrum auch in der ehemaligen Gaststätte des Neckarauer Volkshauses in der Rheingoldstraße 47-49. Der Betreiber ist ebenfalls NT Pro Care, der die Tests – wie auf dem Waldhof – an sieben Tagen die Woche von 10 bis 18 Uhr anbietet.

Gute Nachrichten gibt es auch zum „Spiel der leuchtenden Herzen“. Nachdem die Aktion mit den blinkenden Ansteckherzen im Dezember abgesagt werden musste – zum ersten Mal überhaupt –, organisieren die Adler Mannheim das virtuelle „Nachholspiel der leuchtenden Herzen“ beim Heimspiel in der Eishockey-Bundesliga DEL gegen die Eisbären Berlin am 11. April. Seit Karsamstag werden die Herzen per Drive-In am Eingang D der SAP-Arena verkauft. Sie kosten 2 Euro, höhere Spenden werden angenommen. Der Erlös kommt dem Verein „Adler helfen Menschen“ zugute. Dazu gehört auch der Erlös der „Herz-Tickets“ für 5 Euro im Online-Shop. Am 11. April können dann alle bei der Pre-Game-Show auf dem Twitch- und Youtube-Kanal der Adler dabei sein.

Um die Aktion der Stadt „10 Tage für Mannheim“ (wir berichteten) zu unterstützen, bauen die Adler an den Verkaufstagen außerdem ein mobiles Corona-Testzentrum an der Arena auf. Dort kann sich jeder Käufer kostenlos testen lassen. In einer Video-Botschaft hatte Oberbürgermeister Peter Kurz dafür geworben, über und nach Ostern die Kontakte zu reduzieren, möglichst zuhause zu bleiben oder sich zumindest regelmäßig testen zu lassen. Die Kampagne unterstützen auch die IG Metall und die IHK Rhein-Neckar. „Die meisten Infektionen erfolgen im vertrauten Umfeld, in dem man sich sicher fühlt, und kaum unter Fremden“, so IHK-Präsident Manfred Schnabel. Die MVV spielt die Kampagne auf dem Bildschirm an ihrem Hochhaus aus. baum/lok