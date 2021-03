Mannheim. Das Gesundheitsamt Mannheim hat am Donnerstag bis 16 Uhr insgesamt 88 weitere nachgewiesene Coronavirus-Infektionen gemeldet. Die Zahl der bestätigten Fälle in Mannheim erhöht sich auf insgesamt 11.607. Zuletzt wurde am 15. Januar eine vergleichsweise hohe Zahl an Neuinfektionen in der Stadt gemeldet.

Die 7-Tages-Inzidenz (Fälle pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen) liegt - bezogen auf die von der Stadt täglich veröffentlichten Zahlen - bei 123,3.

Bislang gelten in Mannheim 10.417 Personen als genesen, die häusliche Quarantäne wurde bei ihnen aufgehoben. Damit gibt es im Stadtgebiert derzeit 932 akute Infektionsfälle.

Die Stadtverwaltung informiert zusätzlich darüber, dass alle Impftermine für den morgigen Freitag (19. März) im Mannheimer Impfzentrum stattfinden. Für die AstraZeneca-Termine kommt ein anderer Impfstoff zum Einsatz.