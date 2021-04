Stadt meldet 86 weitere Infektionen mit dem Coronavirus

Mannheim. Dem Gesundheitsamt der Stadt Mannheim sind bis zum Mittwochnachmittag (Stand: 16 Uhr) 86 weitere Fälle einer nachgewiesenen Coronavirus-Infektion gemeldet worden. Die Zahl der bestätigten Fälle in Mannheim erhöht sich auf insgesamt 14.768.

AdUnit urban-intext1

Die 7-Tage-Inzidenz (Fälle pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen) sinkt mit diesen Werten weiterhin und liegt - bezogen auf die von der Stadt täglich veröffentlichten Zahlen – nun bei 211,5. Am Dienstag lag die Inzidenz bei 217,6.

Als genesen von der Krankheit gelten mittlerweile 12.625 Menschen. Damit beläuft sich die Zahl der in der Stadt aktuell bekannten aktiven Fälle auf 1.859. Die Mehrheit aller in Mannheim bislang nachgewiesenen Infizierten zeigten nur milde Krankheitsanzeichen und können in häuslicher Quarantäne verbleiben, teilte die Stadtverwaltung mit.