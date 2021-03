Mannheim. Das Gesundheitsamt Mannheim hat bis zum Donnerstagnachmittag (Stand: 16 Uhr) 69 weitere Infektionen mit dem Coronavirus gemeldet. Damit erhöht sich die Zahl der bestätigten Fälle auf insgesamt 11224.

Mit diesen heutigen Werten steigt die 7-Tages-Inzidenz (Fälle pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen) endgültig über die Marke von 100.

Gemessen an den täglich von der Stadt Mannheim veröffentlichten Zahlen beträgt die Inzidenz 103.

Maßgeblich für weitere Lockerungen oder Entscheidungen hinsichtlich der Corona-Verordnung ist der offizielle Landeswert, der wegen verspätet weitergegebener und nachträglich eingerechneter Fälle häufig abweicht. Am Donnerstag lag er bei 103,7.

Maßgeblich für weitere Einschränkungen werden die kommenden Tage sein - liegt die Inzidenz an drei aufeinander folgenden Tagen über 100, treten automatisch durch Bekanntmachung des zuständigen Gesundheitsamts Beschränkungen wie Schließungen von Museen, Außensportanlagen oder des Einzelhandels in kraft.

Bislang gelten in Mannheim 10256 Personen als genesen, die häusliche Quarantäne wurde bei ihnen aufgehoben. Damit gibt es im Stadtgebiet 715 akute Infektionsfälle.