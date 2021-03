Mannheim. Dem Mannheimer Gesundheitsamt sind bis Mittwochnachmittag, 16 Uhr, 68 weitere Fälle einer nachgewiesenen Coronavirus-Infektion gemeldet worden. Die Zahl der bestätigten Fälle in Mannheim erhöht sich somit auf insgesamt 11.519. Bislang sind insgesamt 285 Menschen im Zusammenhang mit dem Coronavirus verstorben.

AdUnit urban-intext1

Die Sieben-Tage-Inzidenz (also die Summe der Neuinfektionen in einer Woche umgerechnet auf 100.000 Einwohner) ist leicht gestiegen. Gemessen an den täglich von der Stadt Mannheim veröffentlichten Zahlen beträgt die Inzidenz 117,2. Am Dienstag lag die Inzidenz noch bei 113,0.

Mehr zum Thema Mannheimer Morgen Plus-Artikel Aktuelle Zahlen Coronavirus aktuell: Fallzahlen auf der Metropolregion Rhein-Neckar und dem Main-Tauber-Kreis Mehr erfahren Mannheimer Morgen Plus-Artikel Täglich aktualisierte Grafiken Coronavirus: Fallzahlen und Sieben-Tage-Inzidenz in Mannheim Mehr erfahren Link Nichts verpassen: Zum kostenlosen 30-Tage-Probe-Abo des Mannheimer Morgen Mehr erfahren

Bislang gelten in Mannheim 10.394 Personen als genesen, die häusliche Quarantäne wurde bei ihnen aufgehoben. Damit gibt es in Mannheim 867 akute Infektionsfälle.

Stadt schließt Vereinbarungen mit Testbetreibern

AdUnit urban-intext2

Mit Schnelltests Infektionsketten schnell unterbrechen: Damit das in Mannheim gelingt, kooperiert die Stadt ab sofort mit Apotheken, Ärztinnen und Ärzten sowie privaten Schnelltestbetreibern und schließt Vereinbarungen mit diesen ab. Dort können Bürgerinnen und Bürger ihren Anspruch auf einen kostenlosen wöchentlichen Schnelltest einlösen.

Mehr zum Thema Mannheim Impftermine mit AstraZeneca finden am Donnerstag mit anderem Impfstoff statt Mehr erfahren Vermischtes WHO empfiehlt vorerst weiter Astrazeneca-Einsatz Mehr erfahren Pandemie Quarantäne-Regeln für Kontaktpersonen von Kontaktpersonen gekippt Mehr erfahren

Die Anbieterinnen und Anbieter von Schnelltests müssen nach Angaben der Stadt nicht nur bestimmte, vom Land vorgegebene Qualitätsstandards einhalten, sondern auch die Bürgertests beim Gesundheitsamt und der Ortspolizeibehörde der Stadt Mannheim anmelden. Die Stadt stellt alle angemeldeten Teststationen auf einer Übersichtskarte dar und wird diese laufend auf der städtischen Homepage aktualisieren. Darüber hinaus wird die Stadt Mannheim mit potentiellen Testbetreibern kooperieren, um möglichst geeignete Örtlichkeiten auch dezentral in den Stadtteilen zur Verfügung zu stellen.

AdUnit urban-intext3

Auf die Übersichtskarte der Stadt zu den kostenlosen Bürgertests gelangt man über die Homepage der Stadt Mannheim oder direkt über diesen Link. Die Übersicht wird mit den eintreffenden Anmeldungen sukzessive aufgefüllt.