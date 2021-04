Stadt meldet 42 neue Infektionen mit Coronavirus - Inzidenz bleibt hoch

Mannheim. Dem Gesundheitsamt der Stadt Mannheim sind am Samstag bis zum Nachmittag (Stand: 16 Uhr) 42 weitere nachgewiesene Coronavirus-Infektionen gemeldet worden. Die Zahl der bestätigten Fälle erhöht sich somit auf insgesamt 13.768.

Davon gelten bislang in Mannheim 12.147 Personen als genesen, die häusliche Quarantäne wurde bei ihnen aufgehoben. Damit gibt es im Stadtgebiet derzeit 1.347 akute Infektionsfälle.

Die 7-Tage-Inzidenz (Fälle pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen) liegt - bezogen auf die von der Stadt täglich veröffentlichten Zahlen - bei 185,4,. Am Freitag lag die Inzidenz ähnlich hoch bei 182,2. Auch im Wochenvergleich ist der Wert stark angestiegen: Am Samstag vor einer Woche belief sich die Inzidenz noch auf 128,8.

Wie die Stadtverwaltung mitteilte, zeigen die Mehrheit aller in Mannheim bislang nachgewiesenen Infizierten nur milde Krankheitsanzeichen und können in häuslicher Quarantäne verbleiben.

