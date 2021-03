Dem Mannheimer Gesundheitsamt sind am Montag 26 weitere nachgewiesene Infektionen mit dem Coronavirus gemeldet worden. Das teilt die Stadtverwaltung mit. Damit steigt die Sieben-Tage-Inzidenz gemessen an den täglich von der Stadt veröffentlichten Zahlen auf 69,9.

Die Zahl der Todesfälle in Mannheim bleibt unverändert. Insgesamt hat es in Mannheim seit Beginn der Pandemie 253 Verstorbene im Zusammenhang mit dem Coronavirus gegeben. Als genesen von der Krankheit gelten mittlerweile 10 033 Personen. Damit beläuft sich die Zahl der in Mannheim aktuell bekannten aktiven Fälle auf 464.

Um einen reibungslosen Ablauf im Impfzentrum in der Maimarkthalle zu gewährleisten, bittet die Stadt darum, Impftermine unbedingt pünktlich wahrzunehmen und nicht zu früh zu erscheinen. „Normalerweise kann ein Zeitpuffer vor einem wichtigen Termin nützlich sein. Dies führt vor dem Eingang des Impfzentrums jedoch zu Warteschlangen, die dringend vermieden werden sollen,“ erklärt Nicole Tettweiler, Leiterin des Mannheimer Impfzentrums. „Kommen Sie deshalb wirklich erst zu dem Zeitpunkt, für den der Termin gebucht ist“, so ihre Bitte an die Bürger. afs/imo