Stadt markiert Straßenränder

Aufgrund eines Erlasses des Verkehrsministeriums soll in allen Städten Baden-Württembergs das Gehwegparken neu geordnet werden, das ungeordnete Parken auf Gehwegen ist dann nicht mehr erlaubt. Wie schon zu Jahresbeginn in der Schwetzingerstadt/ Oststadt führt das Projektteam seine Arbeiten aktuell auf dem Lindenhof durch. Die Planungsarbeiten vor Ort werden voraussichtlich bis Ende September andauern. Markierungen am Straßenrand sollen dokumentieren, welche Straßen später berücksichtigt werden. Die Parkstände werden jeweils an Beginn und Ende mit Winkeln angesprüht. Diese Markierungen haben noch keine Gültigkeit. Sie werden im Anschluss im Bezirksbeirat Lindenhof vorgestellt. red/dir

