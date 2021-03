  Stadt Mannheim weitet Maskenpflicht aus

Die Stadt Mannheim will die Maskenpflicht ausweiten. Ab dem kommenden Wochenende soll das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes an mehreren stark frequentierten Orten Pflicht sein. Dazu sollen etwa der Alte Meßplatz, der Friedensplatz rund um den Wasserturm sowie weitere beliebte Freizeitorte im Freien gehören. Die genaue Liste stehe noch nicht fest, teilte die Stadt dieser Redaktion am Dienstag mit. Eine entsprechende Allgemeinverfügung werde in den nächsten Tagen verkündet. Auch solle die Maskenpflicht am Arbeitsplatz verstärkt kontrolliert werden, um dem Auftreten weiterer betrieblicher Cluster (also einer Häufung neuer Corona-Fälle in einem Unternehmen) vorzubeugen.

Damit bereitet sich die Kommune auch auf mögliche Lockerungsperspektiven vor, die von den Gesprächen zwischen Bundeskanzlerin Angela Merkel und den Ministerpräsidenten an diesem Mittwoch ausgehen könnten.

„Bei der leider wieder sichtbaren Dynamik im Infektionsgeschehen braucht es drei grundlegende Ergänzungen in der bisherigen Strategie, wenn nicht mit Lockdown oder dem Verzicht auf Öffnungen reagiert werden soll“, erklärt Oberbürgermeister Peter Kurz. Dazu zählten in Mannheim an erster Stelle regelmäßige Tests zweimal die Woche in allen Schulen und Betrieben. Darauf müsse man sich nun konzentrieren. Selbsttests zu Hause und an anderen Orten seien lediglich Ergänzungen und stünden zudem noch nicht ausreichend zur Verfügung. Als Zweites spricht sich Kurz für eine bessere Nachverfolgung der Infektionsketten durch die Luca-App aus - diese neue Software hat zuletzt der Rapper Smudo am Sonntag bei Anne Will in der ARD einem Millionen-Publikum bekannt gemacht. Als dritten Punkt nennt der Oberbürgermeister „eine deutliche Erhöhung der Zahl der Personen, die in den erforderlichen Situationen Masken tragen“.

In diesen drei genannten Bereichen versuche die Stadt Mannheim nun von sich aus, einen entscheidenden Beitrag zu leisten, so Kurz. „Bund und Land müssen den entsprechenden Rahmen liefern.“

Die regelmäßigen Corona-Tests an Schulen und Kitas sind in der vergangenen Woche angelaufen und sollen nun möglichst auch auf Betriebe ausgeweitet werden. Das ist bereits bei einem Spitzengespräch mit Wirtschaftsvertretern in der vergangenen Woche verabredet worden. Die Stadt will hier auch ihrer Verantwortung als Arbeitgeberin nachkommen und mit einer regelmäßigen der Testung ihrer Mitarbeiter mit gutem Beispiel vorangehen.

Eine lokale Maskenpflicht gibt es in Mannheim bisher nur in einigen Innenstadtbereichen. Sie erstreckt sich vom Willy-Brandt-Platz vor dem Hauptbahnhof über den Kaiserring und die Kunststraße, Planken, Freßgasse, Breiter Straße nebst der beiden Parallelstraßen inklusive des Marktplatzes sowie auf Schulhöfen an der Neckarpromenade. Hinzu kommen die landes- und bundesweit bestehenden Vorschriften zum Tragen eines Mund/Nasen-Schutzes, etwa in Geschäften sowie in Bussen und Bahnen.