  Stadt Mannheim verschickt Impfbriefe an Senioren

Mannheim. Wer 1941 geboren und in Mannheim seinen Erstwohnsitz hat, bekommt in den nächsten Tagen vielleicht einen sehnlich erhofften Brief. Die Stadt verschickt wieder individuelle Impfangebote, mit denen man unkompliziert (also nicht über die vielgescholtene Hotline 116 117 oder die Internetseite www.impfterminservice.de) einen Termin in der Maimarkthalle buchen kann.

AdUnit urban-intext1

Damit hat die Stadt im Februar/März bereits alle über 80-Jährigen abgedeckt, jetzt ist der Jahrgang 1941 dran. Bis kommenden Mittwoch sollen sämtliche Briefe raus sein. Die Verantwortlichen haben auch mehrfach erklärt, sie würden gern weitere Jahrgänge anschreiben. Ob und wann dies möglich ist, hängt laut Rathaussprecher Ralf Walther „von der Verfügbarkeit des Impfstoffes, Entscheidungen des Landes und der Leistungsfähigkeit des Buchungssytems des Landes ab“.

Insgesamt sind in Mannheim knapp 20 000 über 80-Jährige gemeldet. 70- und 79-Jährige gibt es fast 25 000. Wie viele davon bereits geimpft sind, ist unbekannt. Aus der Maimarkthalle, die auch Menschen aus anderen Kommunen offen steht, lässt sich nicht mal in Erfahrung bringen, wie viele Impfungen hier insgesamt in den einzelnen Altersgruppen vorgenommen wurden. Leider sei das mit der vom Land zur Verfügung gestellten Software nicht möglich, heißt es aus dem Impfzentrum. Das bedauert auch die Stadt.

Symbolbild © dpa

Mehr zum Thema Mannheimer Morgen Plus-Artikel Fragen und Antworten Corona-Pandemie: Polizei will Ausgangssperre in Mannheim direkt wieder kontrollieren Mehr erfahren Fallzahlen Knapp 100 Corona-Neuinfektionen: Inzidenz in Mannheim steigt weiter deutlich an Mehr erfahren Mannheimer Morgen Plus-Artikel Pandemie Gesundheitsamt: Fallzahlenentwicklung in Mannheim dreifach so hoch wie Mitte Februar Mehr erfahren