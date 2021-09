Stadt Mannheim verlängert Alkohol- und Lautsprecherverbot im Jungbusch

Mannheim. Von Sarah Hennings

Die Stadt Mannheim hat erneut ein zeitlich begrenztes Verbot zum Verkauf, Konsum, zum Mitführen von Alkohol sowie ein Lautsprecherverbot an Wochenenden für den Stadtteil Jungbusch erlassen. Wie die Stadt Mannheim mitteilt, darf ab Freitag, 17. September, freitags und samstags zwischen 23 Uhr und 6 Uhr des Folgetages kein Alkohol mehr verkauft werden.

Die Stadt teilt weiter mit, dass der Konsum von Alkohol in der Öffentlichkeit freitags und samstags von 24 Uhr bis 6 Uhr am Folgetag ebenfalls verboten ist. Von der Regel ausgenommen sind der Ausschank in behördlich genehmigen Bereichen, einschließlich der genehmigten Außengastronomie.

Im Geltungsbereich der Allgemeinverfügung ist es außerdem laut Mitteilung der Stadt freitags und samstags jeweils von 24 Uhr bis 6 Uhr des Folgetages verboten, alkoholische Getränke im öffentlichen Raum mitzuführen, wenn aufgrund der konkreten Umstände die Absicht erkennbar ist, dass diese im Jungbusch konsumiert werden sollen.

Des Weiteren ist freitags und samstags jeweils von 22 Uhr bis 6 Uhr des Folgetages der Betrieb von portablen Lautsprechern untersagt.

Die Allgemeinverfügung ist zunächst bis einschließlich 17. Oktober befristet und hier zu finden.