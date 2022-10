Mannheim. Am Freitag, 21. Oktober, von 13 bis 18 Uhr, und Samstag, 22. Oktober, von 11 bis 16 Uhr, macht der Radcheck der Stadt Mannheim zum letzten Mal in diesem Jahr Station an der Oase am Alten Meßplatz (Brückenstraße 1). Das Radcheck-Team prüft dabei kostenlos Fahrräder auf ihre Verkehrssicherheit und gibt Tipps zu Wartung und Pflege. Kleinere Reparaturen – wie Bremsen einstellen, Lichtanlage und Reifendruck überprüfen oder Kette ölen – werden vor Ort behoben.

