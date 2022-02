Stadt Mannheim startet Spendenaufruf für Menschen in Ukraine

Mannheim. Die Stadt Mannheim startet gemeinsam mit dem Verein "Mannheim hilft ohne Grenzen" einen Spendenaufruf für die Menschen in der Ukraine. Wie die Stadt mitteilt, reagiert Mannheim mit dem Aufruf auf das Hilfegesuch des Bürgermeisters von von Czernowitz. Die Stadt in der Westukraine pflegt seit fünf Jahren enge partnerschaftliche Verbindungen zu Mannheim. Nach Angaben der Stadtverwaltung Czernowitz kam es bisher zu keinen Angriffen, allerdings wird in den nächsten Tagen ein hoher Zuzug an Geflüchteten aus anderen Landesteilen erwartet.

Mit den Spendengeldern, so teilt es die Stadt mit, wird der Verein die Beschaffung notwendiger Hilfsmaterialien organisieren und Hilfe für die in Mannheim ankommenden Menschen aus der Ukraine leisten.

Spenden können unter Angabe des Verwendungszwecks "Ukraine" an folgendes Konto gerichtet werden:

Empfänger: Mannheim hilft ohne Grenzen e.V.

IBAN: DE23 6709 0000 0095 9221 04

Bank: VR Bank Rhein-Neckar eG

Verwendungszweck: Ukraine

Des Weiteren teilt die Stadt mit, dass sie eine "Taskforce Flüchtlinge" einrichten wird. Sie soll im Bedarfsfall eine schnelle, unmittelbare und koordinierte Unterbringung von Geflüchteten gewährleisten und eine entsprechende Versorgungsinfrastruktur aufbauen. Die Taskforce steht unter Leitung des Fachbereichs Arbeit und Soziales und des Amtes für Feuerwehr und Katastrophenschutz.