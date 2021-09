Stadt Mannheim schaltet bei „Earth Night“ Fassadenbeleuchtung aus

Mannheim. „Wenigstens eine dunkle Nacht pro Jahr“, das ist das Motto der „Earth Night“. Am Dienstag, 7. September, ab 22 Uhr sollen möglichst viele Menschen in Mannheim künstliches Licht abschalten, um darauf aufmerksam zu machen, dass zu viel Kunstlicht in der Nacht Schäden verursacht. Anders als bei der „Earth Hour“, bei der das Licht für eine Stunde reduziert wird, um die Menschen an die Dringlichkeit des Klimaschutzes zu erinnern, steht bei der „Earth Night“ das Licht im Fokus.

Die Stadt Mannheim unterstützt die Aktion und wird die Fassadenbeleuchtung der städtischen Gebäude – wo möglich – abschalten und lädt auch die Bürger ein, das Licht auszuschalten. So könnten beispielsweise die Beleuchtung von Fassaden-, Werbe oder Schaufensterlicht sowie Solarleuchten in Gärten abgestellt oder gedimmt werden. Wer kein Außenlicht hat, schließt Jalousien oder Rollläden an Fenstern. Auch das mache die Nacht dunkler, so die Stadt Mannheim.