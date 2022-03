Stadt Mannheim richtet Jugendherberge als Erstanlaufstelle und zur Notunterbringung für Geflüchtete ein

Mannheim. Die Stadt Mannheim hat in der Jugendherberge eine Erstanlaufstelle und Notunterbringung für Geflüchtete aus der Ukraine eingerichtet. Der Krieg in der Ukraine sei neben der Bewältigung der Corona-Pandemie eine weitere große Herausforderung für Verwaltung und die Gesellschaft insgesamt, erklärte Oberbürgermeister Peter Kurz am Dienstagmorgen vor der Jugendherberge. Bereits jetzt sind etwa 100 aus der Ukraine Geflüchtete in Mannheim, die größtenteils privat untergekommen sind.

Die Stadt bereitet sich auf die Aufnahme weiterer Menschen vor, die ab sofort in der Jugendherberge einen ersten Anlaufpunkt finden sollen. Hier sollen Geflüchtete etwa die Möglichkeit haben, sich impfen. Auch gibt es Berufsberatungen oder Angebote zur Kinderbetreuung, erklärten diverse Vertreterinnen und Vertreter am Morgen vor Ort. Die Stadt bedankte sich für die große Welle der Solidarität in den vergangenen Tagen, etwa in Form von Spenden. Die Jugendherberge solle allerdings kein weiterer Sammelort für Spenden sein, betonte die Verwaltung.

Wie viele Geflüchtete nach Mannheim kommen, sei schwer einzuschätzen, erklärte Stadt-Sprecherin Carolin Bison. In der Jugendherberge selbst können im Bedarfsfall bis zu 230 Personen untergebracht werden, weitere Stellen seien in Planung. Ziel ist es, die Angebote von Mannheimerinen und Mannheimern zu nutzen, die private Unterkünfte für aus der Ukraine Geflüchtete anbieten, erklärte die Verwaltung.