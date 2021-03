Mannheim. Am Sonntag sind Landtagswahlen. Die Stadt Mannheim informiert in diesem Zusammenhang noch einmal darüber, dass in den Wahlgebäuden eine medizinische Maske oder eine Maske mit einem vergleichbaren oder besseren Standard getragen werden muss. Weiter heißt es in der Pressemitteilung, dass ein Mindestabstand von 1,5 Metern zu anderen Personen einzuhalten ist und dass sich jede Person vor dem Betreten des Wahlraums die Hände desinfizieren muss. Die Möglichkeit dazu ist im Eingangsbereich vorhanden. Des Weiteren bittet die Stadt Mannheim die Wählerinnen und Wähler aus Hygieneschutzgründen, einen eigenen Stift zur Wahl mitzubringen.

AdUnit urban-intext1

Weitere Infos gibt's in diesem Artikel: So läuft die Landtagswahl am die Landtagswahl am Sonntag in Mannheim