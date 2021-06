Stadt Mannheim hebt Alkoholverbot und Maskenpflicht auf

Mannheim. In der Mannheimer Innenstadt muss in Zukunft nirgendwo mehr eine Maske getragen werden. Wie die Stadt am Freitagabend mitgeteilt hat, wird die Allgemeinverfügung vom 21. Mai aufgehoben. Auch das Alkoholverbot in der Stadt fällt. Beide Regelungen treten bereits am Samstag, 12. Juni, in Kraft.

Zum Schutz vor dem Coronavirus mussten in den letzten Wochen und Monaten auf dem Willy-Brand-Platz, auf den Planken und ihren Nebenstraßen, an der Uferpromenade am Jungbusch, rund um den Wasserturm sowie in zahlreichen anderen belebten Straßen und auf Plätzen Mannheims FFP2- oder medizinische Masken getragen werden.

Auch der Ausschank und Konsum von Alkohol waren an zahlreichen Orten Mannheims untersagt. Darunter der Plankenkopf, der Paradeplatz und die Fressgasse.