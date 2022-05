Stadt Mannheim gibt Machbarkeitsstudie für Zukunft des Stadthauses in N1 in Auftrag

Mannheim. Nachdem das Stadthaus in N1 im Juli 2020 überraschend unter Denkmalschutz gestellt wurde, wird nun eine Machbarkeitsstudie zur möglichen Nachnutzung in Auftrag gegeben. Das teilte die Stadt in einer Pressemitteilung am Montag mit. Diese soll ergebnisoffen alle Möglichkeiten darstellen, wie eine zukünftige Nutzung des Stadthauses mit denkmalschutzrechtlichen Vorgaben gelingen soll. Dies haben die Stadt Mannheim und der Miteigentümer, die Diringer & Scheidel Unternehmensgruppe, beschlossen. Hierzu läuft derzeit die Angebotsanfrage. Erste Ergebnisse sollen bis zum Herbst dieses Jahres vorliegen.



Der für Stadtentwicklung und Bauen zuständige Bürgermeister Ralf Eisenhauer erläutert: „Die Entscheidung des Landesdenkmalamtes hatte uns überrascht, nun wollen wir einen guten Weg finden, damit umzugehen. Unser Ziel ist eine attraktive und zukunftsorientierte Nutzung des Stadthauses. Bislang konnte eine sinnvolle und zumutbare Lösung im Bestand von N1 noch nicht gefunden werden. Die Machbarkeitsstudie wird bewusst ergebnisoffen erstellt, um anschließend alle Möglichkeiten unvoreingenommen bewerten zu können."



Der städtische Fachbereich Bau- und Immobilienmanagement wird nach Angaben der Stadt gemeinsam mit dem Miteigentümer Diringer & Scheidel in mehreren Workshops das Anforderungsprofil für eine Machbarkeitsstudie erstellen. Dabei sollen in verschiedenen Nutzungsvarianten auch verschiedene Herausforderungen des Gebäudes einbezogen werden. Dazu gehören der hohe Anteil an Verkehrsflächen, Brandschutz, Statik und Fluchtwege sowie die Tiefgarage. Das Landesdenkmalamt wurde bereits frühzeitig mit eingebunden und über die beabsichtigte Machbarkeitsstudie informiert, heißt es.

