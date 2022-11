Von einem „krachenden Scheitern“ sprach der Eigentümerverband Haus und Grund vor wenigen Tagen: Mit dem Versuch, im Februar 2021 ihr Vorkaufsrecht für ein Grundstück in Neuhermsheim auszuüben, war die Verwaltung vor dem Karlsruher Verwaltungsgericht gescheitert. Das will die Stadt nicht hinnehmen. Sie wird gegen das Urteil in Berufung gehen, wie sie am Mittwoch mitteilte.

