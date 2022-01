Stadt Mannheim für familienbewusste Personalpolitik ausgezeichnet

Mannheim. Die Stadt Mannheim ist im Dezember 2021 im Rahmen des „audit berufundfamilie“ für ihre familienbewusste Personalpolitik ausgezeichnet worden. Dies teilte die Stadt am Montag in einer Pressemitteilung mit. Das ausgestellte Zertifikat gelte als Qualitätssiegel für eine betriebliche Vereinbarkeitspolitik und wird vom Kuratorium der berufundfamilie Service GmbH vergeben.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Voraussetzung für die Zertifizierung ist dabei das erfolgreiche Durchlaufen des dazugehörigen Auditierungsprozesses. Im Rahmen des Auditierungsprozesses wurden bereits angebotene familien- und lebensphasenbewusste Maßnahmen ermittelt. In mehreren folgenden Workshops mit Mitarbeitenden aus allen Ebenen der Mannheimer Stadtverwaltung wurden die Bedarfe der Dienststellen ermittelt und passgenaue Lösungen erarbeitet. Das Ergebnis sind konkrete Maßnahmen, die in einer Zielvereinbarung festgehalten sind. Zu den bereits vorhandenen Maßnahmen zur Vereinbarkeit von Beruf, Familie und Privatleben sollen demnach mehr Arbeitszeitflexibilität, Förderung einer familienbewussten Teamorganisation, Förderung von mehr Frauen in Führungspositionen und mehr Führungskräften in Teilzeit sowie Ausbau des betrieblichen hinzukommen. Diese gilt es nun während der dreijährigen Zertifikatslaufzeit bedarfsgerecht zu realisieren. Die berufundfamilie Service GmbH überprüft dabei jährlich die Implementierung der beschlossenen Maßnahmen.

„Mit der Auditierung werden unsere Leistungen zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf sichtbar gemacht und die Bedeutung, die eine familienbewusste Personalpolitik für uns hat, wird öffentlich unterstrichen. Im Wettbewerb um Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bietet uns das Zertifikat „berufundfamilie“ Vorteile, wenn es darum geht, Fachkräfte an die Stadt zu binden und qualifizierten Nachwuchs zu finden“, sagt Oberbürgermeister Dr. Peter Kurz zur Auszeichnung der Stadt.

Mit dem Erhalt des Zertifikats und der Unterzeichnung der Zielvereinbarung verpflichtet sich die Stadt Mannheim zu einer noch familienbewussteren Personalpolitik innerhalb der nächsten drei Jahre. Danach folgt die Re-Auditierung Optimierung in 2024 sowie die Re-Auditierung Konsolidierung in 2027. Mit erfolgreichem Dialogverfahren in 2030 soll das Zertifikat einen dauerhaften Charakter erhalten.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2