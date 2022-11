Stadt Mannheim erwirbt Grundstück in T-Quadraten aus dem Bodenfonds

Mannheim. Die Stadt Mannheim hat mit Mitteln aus dem Mannheimer Bodenfonds die Grundstücke T6, 16 und 17 mit einer Größe von insgesamt knapp 2000 Quadratmetern erworben. Hier soll nach Angaben der Stadtverwaltung ein gemeinschaftliches Wohnprojekt realisiert werden. Gemeinschaftliche Wohnprojekte übernehmen in der Regel in besonderer Weise Verantwortung für Grund und Boden, aber auch für das Gemeinwohl. Dabei sei auch ein kooperatives Konzept mit einer Kita oder anderen Kinderbetreuungsangeboten auf dem Grundstück vorstellbar, heißt es in einer Mitteilung von Dienstag.

Die Erwerbsverhandlungen wurden von der dezernats- und fachbereichsübergreifenden Arbeitsgruppe zum Mannheimer Bodenfonds angestoßen. Bis auf eine Hallenüberdachung sei das Gelände bereits geräumt und bebaubar. Neben der Verwirklichung eines gemeinschaftlichen Wohnprojektes stehe klimagerechtes Bauen im Vordergrund. Die Umsetzung erfolge auf der Grundlage eines noch durchzuführenden Konzeptvergabeverfahrens.