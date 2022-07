Stadt Mannheim entschuldigt sich für Sirenen-Fehlalarm

Mannheim. Nach einem Sirenen-Fehlalarm im Mannheimer Süden in der Nacht von Samstag auf Sonntag hat sich die Stadt Mannheim nun bei der Bevölkerung entschuldigt.

„Es tut uns leid, dass die Auslösung der Sirenen am vergangenen Wochenende für Verunsicherung in der Bevölkerung gesorgt hat. Wir werden die Abläufe bei einem Fehlalarm überarbeiten und sicherstellen, dass auch in solchen Fällen klar kommuniziert wird, dass es sich um einen Fehlalarm handelt“, teilte der Erste Bürgermeister Christian Specht per Pressemitteilung mit.

Wenn eine konkrete Notlage vorliegt, informiert die Stadt über die WarnApps "KatWarn" und "NINA", und stellt dort Informationen zum richtigen Verhalten bereit, heißt es weiter.

Der Fehlalarm war aufgrund eines technischen Defektes ausgelöst worden.