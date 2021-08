Stadt Mannheim bietet Booster-Impfungen auf dem Maimarktgelände an

Kreis liegt leicht über dem Landesdurchschnitt 57,7 Prozent im Neckar-Odenwald-Kreis vollständig geimpft

Die Zahl der bestätigten Infektionen mit dem Coronavirus ist im Neckar-Odenwald- Kreis auf 6563 gestiegen. Zu Wochenbeginn meldete das Gesundheitsamt insgesamt 25 neue Infektionen (21 am Samstag, eine am Sonntag und drei am Montag). 6301 Landkreisbewohner gelten zwischenzeitlich als genesen. Seit Beginn der Pandemie sind 143 Menschen in Verbindung mit dem Coronavirus gestorben. 119 Personen sind akut von einer Infektion betroffen. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist am Montag laut Berechnungen des Landesgesundheitsamts Stuttgart auf 61,2 gestiegen. Vor einer Woche lag dieser Wert noch bei 33,4. {element} Laut Mitteilung des Landratsamts wird am Standort der Neckar-Odenwald-Kliniken in Buchen aktuell ein Corona-Patient auf der Isolierstation behandelt. Zudem wird ein Verdachtsfall abgeklärt. Am Standort Mosbach werden zwei positiv auf das Coronavirus getestete Patienten medizinisch versorgt. An diesem Standort werden außerdem zwei Verdachtsfälle abgeklärt. {furtherread} Im Kreisimpfzentrum (KIZ) in Mosbach sind in der vergangenen Woche 1313 Impfungen durchgeführt worden. Mobile Impfteams des KIZ haben in Hüffenhardt, Schefflenz und Walldürn insgesamt 162 Impfdosen verabreicht. In 76 Hausarztpraxen im Landkreis wurden im selben Zeitraum 846 Impfungen vorgenommen. Laut Mitteilung des baden-württembergischen Ministeriums für Soziales, Gesundheit und Integration haben inzwischen 82 927 Landkreisbewohner den vollen Impfschutz erreicht. Das entspricht 57,7 Prozent der Bevölkerung. Damit liegt der Neckar-Odenwald-Kreis leicht über dem Landesdurchschnitt (57,3 Prozent). Bei den Erstimpfungen liegt der Neckar-Odenwald-Kreis mit 85 980 verabreichten Dosen (59,8 Prozent) leicht unterhalb des Landesdurchschnitts (60,4 Prozent). Die von Betriebsärzten verabreichten Impfungen sind in diesen Zahlen nur teilweise enthalten. Aufgrund des guten Zuspruchs bietet das Kreisimpfzentrum weitere Impftermine in Städten und Gemeinden des Neckar-Odenwald-Kreises an: Freitag, 3. September, von 16 bis 20 Uhr in der Schwarzach-Halle in Schwarzach, am Samstag, 4. September, von 15.30 bis 20 Uhr in der Sport- und Festhalle in Aglasterhausen, am Sonntag, 5. September, von 14 bis 20 Uhr im Vivio-Therapiezentrum in Buchen und am Montag, 6. September, von 16 bis 20 Uhr im Sportheim des FC Schloßau. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Es stehen die Impfstoffe von Biontech und Johnson & Johnson zur Verfügung. Jeder Interessent über 18 Jahren kann zwischen beiden Impfstoffen frei wählen. Mit Biontech sind auch Impfungen für Kinder und Jugendliche ab zwölf Jahren möglich: Im Alter von 16 bis 17 Jahren mit einer formlosen Einverständniserklärung der Eltern. Im Alter von zwölf bis 15 Jahren ist die Anwesenheit eines Elternteils erforderlich. Bei Fragen rund um das Thema Corona stehen Mitarbeiter des Landratsamts unter Telefon 06261/843333 und Telefon 06281/52123333 zur Verfügung (Montag bis Freitag von 8 bis 16 Uhr).

Mehr erfahren