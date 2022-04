Stadt Mannheim beseitigt Baumschäden

Mannheim. Der Schnee hat in der Nacht auf Samstag zu Schäden an den Bäumen in Mannheim geführt. Wie die Stadt mitteilt, sind durch die Last Äste aus Bäumen herausgebrochen, einzelne Bäume sind umgestürzt. Im Stadtwald und in Grünanlagen sind einige Wege noch nicht passierbar. Forstwirte und Gärtner aus dem Eigenbetrieb Stadtraumservice beseitigen nun die heruntergebrochenen Äste, räumen Wege wieder frei und führen, soweit erforderlich, Baumsicherungsschnitte durch. Die Stadtverwaltung bittet Bürger um Vorsicht bei Bäumen, in denen noch abgebrochene Äste in der Krone hängen. Der zunächst aufgrund Schneebruchs geschlossene Friedhof in Rheinau ist wieder geöffnet.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1